Не все люди могут с легкостью пройти собеседование на работу онлайн. Но в настоящее время такие интервью становятся все более популярными из-за пандемии. Поэтому, мы подготовили советы, которые помогут подготовиться к онлайн-беседе с менеджером.

Эксперты считают, что онлайн тоже можно запомниться менеджеру и произвести хорошее впечатление. Советы, которые помогут легко пройти собеседование, предоставили специалисты издания Find Courses.

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Как пройти собеседование онлайн

Подготовьте свое рабочее место

Вам следует подготовить свою комнату или кабинет к собеседованиям. Для этого следует выбрать нейтральный фон, где не будет видно вашей одежды или незастеленной кровати. И комната должна быть чистой и убранной, это может пролить свет на вашу личность.

Также убедитесь, что в комнате достаточно света. В частности, можно расположиться у окна и тому подобное. И обязательно отключите все лишние звуки и оповещения, которые могут мешать разговору.

Официальная одежда

Не стоит на собеседование надевать что-то грязное или нецелесообразное (к примеру, футболку с фото алкоголя и т.д.). Эксперты советуют относиться к онлайн-интервью, как к физическому. Поэтому одеться стоит уместно.

Официальная одежда не только поможет вам выглядеть уверенно, но и подготовлено. Так же избегайте чрезмерных узоров или отвлекающих блесток. Вы должны запомниться, как кандидат на вакансию, а не своим нарядом.

Говорите нестандартными фразами

Отвечайте на часто задаваемые вопросы собеседования необычными фразами. Например, в ответ на "расскажи мне о себе" сделайте 3-минутное описание, которое включает о вас самые интересные факты.

Начните с личных качеств, которые помогут в работе. Также можно поделиться с менеджером чем-то интересным и личным, чтобы создать впечатление, что вы давние друзья.

Можно еще подготовить историю успеха с предыдущей работы. Это должно показать вас с хорошей стороны.

Но будьте готовы к вопросам о проблемных сторонах. Скорее всего, менеджеру будет интересно, почему вы ушли с предыдущей работы или что у вас там не получалось.

Покажите свой опыт

Подготовьте рассказ об опыте, который показывает ваши глубокие знания в области, в которой вы работаете. Например, проанализируйте, на чем компания, куда вы хотите устроиться, должна сосредоточиться в данный момент, чтобы иметь преимущество над конкурентами и тому подобное. Такие идеи сразу покажут, что вы будете ценными компании.

Сформулируйте свою ценность

Вы должны рассказать, что отличает вас от остальных кандидатов. Покажите, что благодаря вам компания будет развиваться и тому подобное. Если вы сможете продемонстрировать такую ​​ценность, вы сразу получите предложение об этой работе.

Поэтому важнейшим аспектом проведения онлайн-собеседования является подготовка.