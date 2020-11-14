Собеседование на работу онлайн: 5 советов, которые помогут подготовиться
Не все люди могут с легкостью пройти собеседование на работу онлайн. Но в настоящее время такие интервью становятся все более популярными из-за пандемии. Поэтому, мы подготовили советы, которые помогут подготовиться к онлайн-беседе с менеджером.
Эксперты считают, что онлайн тоже можно запомниться менеджеру и произвести хорошее впечатление. Советы, которые помогут легко пройти собеседование, предоставили специалисты издания Find Courses.
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Как пройти собеседование онлайн
Подготовьте свое рабочее место
Вам следует подготовить свою комнату или кабинет к собеседованиям. Для этого следует выбрать нейтральный фон, где не будет видно вашей одежды или незастеленной кровати. И комната должна быть чистой и убранной, это может пролить свет на вашу личность.
Также убедитесь, что в комнате достаточно света. В частности, можно расположиться у окна и тому подобное. И обязательно отключите все лишние звуки и оповещения, которые могут мешать разговору.
Официальная одежда
Не стоит на собеседование надевать что-то грязное или нецелесообразное (к примеру, футболку с фото алкоголя и т.д.). Эксперты советуют относиться к онлайн-интервью, как к физическому. Поэтому одеться стоит уместно.
Официальная одежда не только поможет вам выглядеть уверенно, но и подготовлено. Так же избегайте чрезмерных узоров или отвлекающих блесток. Вы должны запомниться, как кандидат на вакансию, а не своим нарядом.
Говорите нестандартными фразами
Отвечайте на часто задаваемые вопросы собеседования необычными фразами. Например, в ответ на "расскажи мне о себе" сделайте 3-минутное описание, которое включает о вас самые интересные факты.
Начните с личных качеств, которые помогут в работе. Также можно поделиться с менеджером чем-то интересным и личным, чтобы создать впечатление, что вы давние друзья.
Можно еще подготовить историю успеха с предыдущей работы. Это должно показать вас с хорошей стороны.
Но будьте готовы к вопросам о проблемных сторонах. Скорее всего, менеджеру будет интересно, почему вы ушли с предыдущей работы или что у вас там не получалось.
Покажите свой опыт
Подготовьте рассказ об опыте, который показывает ваши глубокие знания в области, в которой вы работаете. Например, проанализируйте, на чем компания, куда вы хотите устроиться, должна сосредоточиться в данный момент, чтобы иметь преимущество над конкурентами и тому подобное. Такие идеи сразу покажут, что вы будете ценными компании.
Сформулируйте свою ценность
Вы должны рассказать, что отличает вас от остальных кандидатов. Покажите, что благодаря вам компания будет развиваться и тому подобное. Если вы сможете продемонстрировать такую ценность, вы сразу получите предложение об этой работе.
Поэтому важнейшим аспектом проведения онлайн-собеседования является подготовка.
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