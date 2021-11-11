Отец Дмитрий Попьюк рассказал, что вместе с женой дает детям "семейное образование". Об этом говорится в соответствующем постановлении суда от 8 ноября.

К теме На Тернопольщине оштрафовали отца, потому что его сын пошел в школу во время карантина

Почему отец отказался отдавать детей в школу

Мужчина на судебном заседании сообщил, что ведет образ жизни, приближенный к естественному, и видит в социуме негативное влияние на развитие и воспитание своих детей.

Поэтому он в этом учебном году отказался от образовательных услуг, которые его дети могли получать в местном учебном заведении.

На вопрос судьи, почему дети Попьюка не посещают школу, ответчик дал такой ответ: "Мои дети имеют полный выбор. Они – не рабы. Они никому ничего не должны".



Дмитрий Попьюк на заседание суда / Скриншот из видео газеты "Карпаты"

Жена Дмитрия на судебном заседании добавила, что, когда их старший сын был в десятом классе, его избили во время школьного перерыва. "Никто не отвечает за жизнь твоих детей в школе", – добавила она.

В суде ему сообщили, что он как отец детей, обязан обеспечить их образованием.

Они получают семейное образование. А это выше, чем образование социальное. Я отказался от школы. Я сознательно написал заявление – "отказываюсь от социального учебного влияния на формирование сознания моих детей",

– ответил мужчина.

Дмитрий Попьюк также рассказал о своем образе жизни, который заключается в диалоге с природой. По его словам, он признает лишь "естественный закон жизни, который не имеет права преступать никто".

Какое наказание понесет отец

Путильский районный суд признал Дмитрия Попьюка виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей №184 – “Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей”.

На мужчину наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 850 гривен. Также ответчик должен уплатить судебный сбор в размере 454 гривен. Отец еще может обжаловать постановление в апелляционном порядке в течение десяти дней.

К слову, несколько месяцев назад суд в Тернопольской области обвинил женщину в невыполнении родительских обязанностей из-за того, что ее сын не посещал онлайн-уроков, потому что дома не было интернета. Однако судья решил не штрафовать маму парня, а ограничился устным замечанием.