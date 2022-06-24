О позиции студентов Национальной музыкальной академии имени Петра Чайковского в комментарии 24 канала рассказала активистка, волонтер и выпускница консерватории Екатерина Косецкая. Она отметила, что среди студентов был проведен опрос относительно того, следует ли изменить название учебного заведения.

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Большинство студентов против имени Чайковского

Екатерина Косецкая подчеркнула, что самой первой причиной для переименования является то, что более 3 четверти студентов выступили за то, чтобы убрать имя русского композитора. Слова волонтера подтверждают результаты опроса, проведенного Студенческим научным обществом академии. По результатам опроса 75,8% студентов за то, чтобы переименовать консерваторию.

Опросы были проведены еще в мае, то есть еще до Ученого совета.



Большинство студентов за то, чтобы убрать имя Чайковского / Фото Студенческого научного общества академии



Мнения о новом названии разделились / Фото Студенческого научного общества академии

Консерватории предлагают присвоить имена кого-нибудь из украинских композиторов. Чаще всего предлагают присвоить имя Бориса Лятошинского, Мирослава Скорика или Николая Леонтовича.

Однако Ученый совет заведения фактически полностью проигнорировал позицию студенчества. Екатерина Косецкая называет голосование Ученого совета нелегальным, ведь на нем не присутствовали все члены и было проигнорировано мнение студентов.

Чайковский позиционировал себя как россиянин

Выпускница консерватории подчеркнула, что, несмотря на аргументы об украинской крови, Петр Чайковский позиционировал себя как россиянин и писал об этом в своих дневниках.

Кроме того, Екатерина подчеркнула, что Чайковский не считал украинскую культуру отдельной от русской. Об этом свидетельствует и его "Малороссийская симфония".

Также выпускница ответила на довод о том, что российский композитор писал свои произведения в Украине. Екатерина Косецкая не считает этот довод серьезным.

Многие люди могут творить на территории нашей страны, но если они себя позиционируют как граждане другого государства, то они граждане того государства. Чайковский называл себя русским. Смешно говорить о том, что он украинец из-за маленькой частички крови или из-за того, что он здесь писал произведения. Вот например Бетховен писал произведения по украинским мотивам, но это не делает его украинским композитором,

– подчеркнула Косецкая.

Стоит отметить, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко провел встречу со студентами консерватории. Говорили о переименовании заведения. Студенты надеются, что руководство академии согласится убрать имя Чайковского из названия.

Екатерина Косецкая подчеркнула, что первоочередной задачей является убрать имя Чайковского из названия. Присвоение другого имени – это следующий этап.

Какова позиция администрации

На заседании Ученого совета академии приняли решение о том, чтобы оставить имя Чайковского в названии. Член наблюдательного совета народный артист Украины Юрий Рыбчинский заявил, что Чайковский не принадлежит России. Кроме того, композитор по происхождению не является россиянином.

Также на заседании прозвучали мнения о том, что Чайковский все же творил на территории Украины и является одним из основателей Национальной музыкальной академии, которая сейчас имеет его имя. Кроме того, члены Ученого совета высказались за то, что нужно доказывать миру, что Чайковский России не принадлежит, несмотря на то, что он родился и умер на его территории.

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