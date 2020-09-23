Офис уполномоченного по защите государственного языка направил обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю, чтобы правительство сохранило комплексное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе, а не разделяло его.

Ведь языковой омбудсмен Тарас Креминь считает, что разделение ВНО на два: по украинскому языку и литературе и отдельно по украинскому языку является угрозой для образования. Об этом его офис написал в фейсбуке.

Интересно ВНО по украинскому языку и литературе в 2021 году: что следует прочитать по программе

Поэтому офис языкового омбудсмена подготовил открытое обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой сохранить комплексное ВНО.

"Мы считаем, что изъятие украинской литературы из тестовых испытаний абитуриентов – это одна из самых больших угроз как относительно образовательной реформы, так и в целом государственной гуманитарной политики, поэтому такие эксперименты нам не нужны", – написано в сообщении.

В обращении они выдвинули требования, в частности сохранить комплексное ВНО по украинскому языку и литературе для всех. Также предлагается разработать тестовые задания нескольких уровней сложности по украинской литературе для поступающих в зависимости от того, на какие специальности они будут поступать: гуманитарные или технические.

Это обращение от языкового омбудсмена уже поддержали вузы – ЛНУ им. Ивана Франко, КУ им. Бориса Гринченко, ЛНТУ, "Острожская академия", а еще академики, профессора, ученые, шевченковские лауреаты, поэты, писатели и др.

К слову, Украинский центр оценивания качества образования заявил, что в 2021 году во время ВНО выпускники смогут выбрать: сдавать тестирование по украинскому языку или украинскому языку и литературе. Больше об этом – читайте здесь.

После этого уполномоченный по защите госязыка попросил отменить или изменить норму о возможности выбора сдавать тестирование по украинскому языку или украинскому языку и литературе во время ВНО.