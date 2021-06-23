С математикой у нас беда-беда, – образовательный омбудсмен отреагировал на результаты ВНО

Вчера, 22 июня, объявили результаты внешнего независимого оценивания участников тестирования по математике. В 2021 году тест был очень простым.

Несмотря на это, пороговый балл 10 из 67 не преодолела треть участников ВНО. Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

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По его словам, если обладать элементарными навыками логического мышления и минимальным пространственным воображением, то вообще ничего сложного нет для достаточного результата.

Но есть что есть: с математикой у нас – беда-беда,

– отметил Горбачев.

Он отметил, что самый страшный не тот результат, который есть сейчас. "Ужасает то, что нам вообще неизвестно, где именно начинается этот системный конец. Потому что образовательное оценивание в Украине находится на начальном этапе: денег на это в бюджете нет", – сказал омбудсмен.

Что делать в этой ситуации

Прежде всего как отметил Горбачев, необходимы регулярные и качественные образовательные оценивания. Они нужны, чтобы видеть ориентиры для преодоления проблем.

Также необходимо переработать программу по математике и сконцентрироваться на практическом применении математических знаний и навыков.

Участие в тестировании по математике приняли почти 245 тысяч человек.

"Именно реальные жизненные задачи, а не оторванные от жизни абстрагирования должны стать основой работы на уроках математики. Надо еще много всего, но вот это – просто жизненно необходимо. Иначе эта беда-беда с математикой (да и не только с ней) только будет усугубляться", – добавил омбудсмен.

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