Несмотря на это, пороговый балл 10 из 67 не преодолела треть участников ВНО. Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

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По его словам, если обладать элементарными навыками логического мышления и минимальным пространственным воображением, то вообще ничего сложного нет для достаточного результата.

Но есть что есть: с математикой у нас – беда-беда,

– отметил Горбачев.

Он отметил, что самый страшный не тот результат, который есть сейчас. "Ужасает то, что нам вообще неизвестно, где именно начинается этот системный конец. Потому что образовательное оценивание в Украине находится на начальном этапе: денег на это в бюджете нет", – сказал омбудсмен.

Что делать в этой ситуации

Прежде всего как отметил Горбачев, необходимы регулярные и качественные образовательные оценивания. Они нужны, чтобы видеть ориентиры для преодоления проблем.

Также необходимо переработать программу по математике и сконцентрироваться на практическом применении математических знаний и навыков.

Кстати! Участие в тестировании по математике приняли почти 245 тысяч человек.

"Именно реальные жизненные задачи, а не оторванные от жизни абстрагирования должны стать основой работы на уроках математики. Надо еще много всего, но вот это – просто жизненно необходимо. Иначе эта беда-беда с математикой (да и не только с ней) только будет усугубляться", – добавил омбудсмен.

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