Несмотря на это, пороговый балл 10 из 67 не преодолела треть участников ВНО. Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.
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По его словам, если обладать элементарными навыками логического мышления и минимальным пространственным воображением, то вообще ничего сложного нет для достаточного результата.
Но есть что есть: с математикой у нас – беда-беда,
– отметил Горбачев.
Он отметил, что самый страшный не тот результат, который есть сейчас. "Ужасает то, что нам вообще неизвестно, где именно начинается этот системный конец. Потому что образовательное оценивание в Украине находится на начальном этапе: денег на это в бюджете нет", – сказал омбудсмен.
Что делать в этой ситуации
Прежде всего как отметил Горбачев, необходимы регулярные и качественные образовательные оценивания. Они нужны, чтобы видеть ориентиры для преодоления проблем.
Также необходимо переработать программу по математике и сконцентрироваться на практическом применении математических знаний и навыков.
"Именно реальные жизненные задачи, а не оторванные от жизни абстрагирования должны стать основой работы на уроках математики. Надо еще много всего, но вот это – просто жизненно необходимо. Иначе эта беда-беда с математикой (да и не только с ней) только будет усугубляться", – добавил омбудсмен.
Что известно о ВНО по математике 2021 года
- Тестирование состоялось 28 мая. Выпускники могли выбрать: сдавать математику уровня стандарта или профильного.
- Согласно результатам ВНО по математике 2021 года, 31% участников не смог преодолеть пороговый балл теста. Отметим, что в 2020 году не сдали математику 12% участников.
- В Украинском центре оценивания качества образования отреагировали на результаты ВНО. По их мнению, тестирование проходили немотивированные выпускники.