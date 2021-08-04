Олимпийская призерка из Канады пристыдила учительницу, которая говорила ей бросить спорт

Олимпийская призерка Пенни Олексяк из Канады высмеяла свою бывшую учительницу, которая говорила ей прекратить плавание и называла худшей из всех.

Недавно Пенни Олексяк завоевала бронзовую медаль в соревновании по водным видам спорта среди женщин на 200 метров вольным стилем в Токио. И сейчас у нее есть одно золото, серебро и две бронзы, а это больше, чем у других олимпийцев из Канады.

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Олимпийская чемпионка не назвала имени учительницы средней школы, но она публично в соцсетях пристыдила ее за то, что она сказала, что спорт "ни к чему Пенни не приведет".

После участия на Олимпийских играх в Токио Пенни даже стала самой красивой канадской спортсменкой в ​​истории этих соревнований. Поэтому девушка даже саркастически поблагодарила учительницу за ее слова.

Я хочу поблагодарить ту учительницу в средней школе, которая сказала мне прекратить заниматься спортом, чтобы сосредоточиться на учебе, так как "плавание никуда меня не приведет". Вот почему стоит мечтать,

– написала Олексяк.

Позже призерка уточнила, что она не имела в виду неуважение к учителям. Она лишь вспомнила эту историю, ведь она "подействовала" на нее как стимул работать.

"Я это написала без негатива к учителям вообще. Моя сестра учительница, и я каждый день вижу ее вдохновляющих детей. Большинство моих учителей видели мое желание и подтолкнули к цели", – добавила Пенни

Победы Пенни Олексяк

Отметим, что 21-летняя призерка из Канады заняла второе место в свободном стиле на 100 метров (завоевала серебро), и получила бронзу на 200 метров вольным стилем и 100 метров в комплексе.

Олексяк также является золотой медалисткой, потому что она одержала победу на 100 метров вольным стилем в РИО-2016. Эти четыре награды делают ее канадской олимпийкой с наибольшим количеством медалей.