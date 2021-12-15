Ученики и ученицы, которые лучше всего представят свои работы в Киеве, смогут улететь на мировую Олимпиаду гениев в США уже следующим летом. Как школы и учителя могут зарегистрировать школьников, читайте в статье.

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Зачем нужна Олимпиада гениев

Цель Олимпиады – способствовать достижению целей устойчивого развития и распространению экологически сознательного мышления. Она объединяет талантливую молодежь через проектную деятельность в таких сферах:

наука,

робототехника,

креативное письмо,

бизнес,

музыка,

искусство,

короткометражное кино.

Как будет проходить Олимпиада в Украине

В Украине первую национальную Олимпиаду организует Малая академия наук (МАН). Планируется, что она охватит 1200 участников и участниц, которые представят до тысячи проектов.

Финал украинской Олимпиады гениев намечен на середину марта 2022 года. Его проведут в Киеве. Защищать свои проекты на национальной олимпиаде ученики могут на украинском языке, однако для международного финала, который будет проходить в США, обязательно знание английского.

Финалисты должны будут пройти 15-минутное интервью для определения уровня владения английским языком. Разговор с сертифицированными преподавателями будет проходить на платформе Zoom.

Интересно! Украинские школьники принимают участие в Олимпиаде гениев с момента ее основания с 2011 года. За десять лет от Украины было подано 214 проектов, из них 146 успешно прошли международную квалификацию и получили 74 награды. Среди них – 3 золотых, 16 серебряных, 27 бронзовых и 28 специальных отличий.

Какие награды будут в Олимпиаде

Олимпиадники сразятся за шесть видов наград: гран-при, золотые, серебряные и бронзовые медали, дипломы и почетные награды.

Проекты, получившие гран-при, золотые и, в определенных случаях, серебряные медали, отметят «экобилетами» на участие в глобальном финале Олимпиады в США.

Для учебных заведений будут две специальные награды от МАН – за наибольшее количество победителей и за наибольшее количество зарегистрированных проектов. Для учителей будет отдельная награда – за наибольшее количество наград у воспитанников.

Дополнительно участники, педагоги и учреждения получат денежные, стипендиальные и другие специальные награды от партнеров.

Для кого Олимпиада гениев

К участию приглашают ученики 8 – 11 классов, которым исполнилось 13 лет. Они смогут зарегистрироваться самостоятельно через аффилированные школы и общественные организации или аффилированных учителей и по рекомендации МАН за участие во Всеукраинских олимпиадах.

Для всех зарегистрированных участников и участниц в декабре проведут образовательный марафон, где расскажут, как подготовиться к соревнованию.

Что такое аффилированные школы и учителя? Аффилиация – это процесс, через который учебные заведения или педагоги подтверждают, что способны предоставить научные, исследовательские или художественные проекты высокого качества.

Аффилированными заведениями могут быть школы, территориальные отделения МАН, учреждения внешкольного образования и центры, организующие всеукраинские конкурсы.

Чтобы пройти аффилиацию, нужно:

заполнить аффилиационную заявку – до 25 декабря;

получить решение организационного комитета – до 30 декабря;

оплатить стоимость аффилиации (для частных учебных заведений) – до 15 января;

Аффилированные заведения смогут регистрировать свои проекты до 30 января. Важно, что каждый проект можно подавать только один раз и через один механизм участия. То есть, если какую-то работу зарегистрировали от школы на локальном уровне, то педагог уже не имеет права подавать эту работу на персональном уровне.

Почему школам и педагогам стоит присоединиться

Аффилированные школы и педагоги получат признание своей работы. В процессе отбора будут учитываться образовательные заслуги, уровень подготовки учителей и мотивационные письма.

Аффилированные школы и педагоги получат статус "Школы Олимпиады гениев" или "Педагога Олимпиады гениев".

Аффилированные школы и педагоги в следующем году смогут присоединиться к специальной программе подготовки к Олимпиаде. Они будут получать экспертную помощь по защите проектов и работе с детьми.

Аффилированные педагоги смогут получить статус "Тренера Олимпиады гениев" и помогать школьникам готовиться к защите проектов.

Кстати, в 2021 году Украину на Олимпиаде гениев представили 26 участников с 25 проектами. И завоевали целых 15 наград. Имена призеров читайте по ссылке.