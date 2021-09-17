В окупированном Крыму отменили занятия в школах из-за выборов в Госдуму

В России начались выборы в Думу, которые она незаконно и вопреки международным правилам проводит на оккупированных территориях. Для нужд избирательных участков в Крыму школьникам отменили занятия.

Традиционно, избирательные участки размещают в школах и подобных госучреждениях. Вероятно, оккупанты решили, что в Крыму это будет мешать учебному процессу.

Напомним, В России начались выборы в Госдуму: Украина призывает не признавать результаты

Уроки в школах отменили из-за выборов

Глава так называемой "избирательной комиссии Крыма" Михаил Малышев сказал, что 17 сентября, в первый день голосования на выборах в Госдуму, в Крыму отменили занятия в школах, дети будут заниматься дистанционно.

Впрочем, на сайте российского Минобразования Крыма соответствующая информация отсутствует. Однако СМИ родители школьников подтвердили, что детей действительно перевели на дистанционное обучение.

Выборы в Госдуму России и оккупированные территории: главное