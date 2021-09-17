Традиционно, избирательные участки размещают в школах и подобных госучреждениях. Вероятно, оккупанты решили, что в Крыму это будет мешать учебному процессу.
Напомним, В России начались выборы в Госдуму: Украина призывает не признавать результаты
Уроки в школах отменили из-за выборов
Глава так называемой "избирательной комиссии Крыма" Михаил Малышев сказал, что 17 сентября, в первый день голосования на выборах в Госдуму, в Крыму отменили занятия в школах, дети будут заниматься дистанционно.
Впрочем, на сайте российского Минобразования Крыма соответствующая информация отсутствует. Однако СМИ родители школьников подтвердили, что детей действительно перевели на дистанционное обучение.
Выборы в Госдуму России и оккупированные территории: главное
- Выборы в Госдуму России начались 17 сентября 2021 года и продлятся до 19-го.
- Проявить активность Россия позволяет даже онлайн, предварительно зарегистрировавшись.
- Нарушая международные нормы права, Россия позволяет участвовать в выборах жителям оккупированного Крыма.
- Перед тем Кремль активно выдавал российские паспорта на временно оккупированных территориях Донбасса.
- МИД Украины призывает мировое сообщество усилить санкции против России из-за выборов на оккупированном Донбассе и в Крыму. Дипломаты отмечают, что эти выборы являются нелегитимными.