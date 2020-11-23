Оксфордский словарь не смог определить слово года. Зато специалисты собрали слова и словосочетания, которые лучше всего отражают каждый месяц 2020 года.

Ученые-лингвисты решили, что 2020 – это не тот год, который можно объяснить одним словом. Поэтому Оксфордский словарь выпустил отчет, в котором проанализировал слова каждого месяца. Об этом говорится на сайте Oxford Languages.

Интересно Оксфордский словарь выбрал самое важное слово года

Да, в январе это были слова bushfire (разрушительный лесной пожар) и impeachment (импичмент). Именно в то время Австралию охватили масштабные лесные пожары. В то же время в США Сенат в рамках процедуры импичмента начал рассматривать обвинения против президента Дональда Трампа.

В феврале ключевым было слово acquittal – оправдание. Это слово снова касается Трампа. Именно 5 февраля Трампа оправдали по обоим обвинениям – злоупотребление властью и препятствование Конгрессу.

В марте, когда и началась пандемия, самым популярным словом стало – coronavirus. А уже в апреле, когда страны начали вводить жесткие карантины, ключевыми словами стали COVID-19 и lockdown.

В мае, когда ограничения стали ослаблять, чаще всего искали и употребляли слова – social distancing (социальная дистанция) и reopening (повторное открытие).

В июне ключевым словосочетанием стало Black Lives Matter (жизни темнокожих имеют значение). Ведь в это время в США вспыхнули протесты против расизма после резонансного убийства безоружного темнокожего мужчины Джорджа Флойда. Его задушил полицейский во время задержания по подозрению в попытке расплатиться фальшивой двадцаткой.

Для июля были характерны слова – cancel culture (этот термин используют для публичного осуждения кого-либо за неприемлемый поступок). Например, британская писательница Джоан Роулинг пошутила в твиттере над словосочетанием "люди, которые менструируют", говоря о женщинах. После этого ее обвинили в трансфобии.

Второе слово июля – BIPOC (Black, Indigenous, People of Color). Этот термин используют для обозначения любого человека с не белой кожей.

В августе все обсуждали протесты в Беларуси из-за "победы" Александра Лукашенко, поэтому главным словом было belarusian. А также касались голосования по почте на выборах президента США (mail-in). Там предлагали присылать бюллетени избирателям домой, чтобы те голосовали и присылали их обратно по почте.

В сентябре характерным было словосочетание "операция Moonshot" — это название предложило правительство Великобритании для массового тестирования людей на коронавирус.

Для октября характерным стало слово superspreader – супер-распространитель. Его использовали в отношении вспышки коронавируса в Белом доме.

В ноябре чаще всего использовали словосочетание Net Zero — углеродная нейтральность, или конечный ноль. Почему? В этом месяце президент Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на Генеральной ассамблее ООН заявил, что Китай достигнет углеродной нейтральности (carbon neutrality) к 2060 году.

Также в 2020 году популярными были такие слова: WFH (work from home) – аббревиатура, означающая работу из дома, lockdown – изоляция, keyworkers – стратегические профессии и тому подобное. А использование слова "пандемия" в этом году также увеличилось более чем на 57 000%.

Добавим, что в прошлом году Оксфордский словарь назвал словом года climate emergency (климатическое ЧП). В шорт-лист также вошли climate action (борьба с изменением климата), climate denial (климатическое отрицание), eco-anxiety (эко-тревожность), extinction (вымирание).