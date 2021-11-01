В 2021 году большинство стран начали массовую вакцинацию против коронавируса, поэтому все чаще стали использовались термины связаны с прививкой.

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Vax стало словом года

Слово vax может быть как существительным, так и глаголом. Оно означает:

вакцина или вакцинация;

вакцинировать кого-то для выработки иммунитета против болезни.

Добавим, что vax i vaxx – оба правильных варианта, однако написание без удвоения является более распространенным.

Также это слово породило производные слова, связанные с вакцинацией. Например, в этом году часто использовали vaxxie (селфи во время или после вакцинации), anti-vax (антивакцина), anti-vaxxer (антивакцинатор), double-vaxxed (двойная ванцина).



Селфи во время вакцинации / Фото CDN

Впервые слово vaccine (прилагательное и существительное) записали в 1799 году. Оно происходит от латинского слова vacca, что означает "корова". Известно, что слово возникло благодаря работе английского врача Эдварда Дженнера, который изобрел прививку против оспы.

А слово vax как существительное впервые записали в 1983 году, а как глагол – в 2009 году.

Напомним, что в 2020 году Оксфордский словарь выбрал словом года – локдаун. Он также предложил перечень десятки самых распространенных слов прошлого года. В него вошли коронавирус, импичмент, разрушительные лесные пожары и тому подобное.

Что известно о вакцинации в Украине

За 31 октября в Украине против коронавируса вакцинировали 117 818 человек. Почти 90 тысяч из них получили первую дозу, а остальные более 28 тысяч – вторую.

Интересно, что за прошедшую неделю в Украине провели 1 740 231 прививок. В Минздраве отметили, что это больше, чем за весь июнь.

В целом от начала вакцинальной кампании прививки против COVID-19 сделали 10 245 775 украинцев, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – почти 7,5 миллиона человек.

Какие вакцины использовались:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 038 646,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 257 792,

AstraZeneca – 1 339 428,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.

К слову, за минувшие сутки, 31 октября, в Украине зафиксировали 13 936 новых больных COVID-19. Известно, что среди них 905 детей и 111 медработников.