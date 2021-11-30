Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова написала, что обеспокоена ускорением незаконной интеграции молодежи путем искажения исторической правды в учебниках.

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Так, оккупационные администрации, которые действуют на временно оккупированных территориях на Донбассе, в ноябре 2021 года издали 109 тысяч книг по истории для школ и профтехов:

"История Донбасса: от древности до современности" (100 тысяч экземпляров),

"История Великой Отечественной Войны. Часть 1" (9 тысяч экземпляров).

По словам Денисовой, несмотря на исторические факты, в книгах прослеживается "неразрывная связь Донбасса" с историей, культурой и государственностью Российской империи.

Молодому поколению искусственно навязывают идею неотъемлемости временно оккупированных территорий от "русского мира",

– подчеркнула омбудсмен.

Денисова осудила действия и методы оккупационных администраций, которые направлены на уничтожение национальной идентичности украинского населения и продвижение идей "русского мира", с использованием украинских детей.

Она даже обратилась в Офис Генпрокурора с просьбой принять соответствующие меры реагирования.

К слову, ранее Людмила Денисова рассказала, что в украинские университеты в 2021 поступило вдвое меньше абитуриентов с оккупированных территорий Донбасса и Крыма, чем в 2020 году. В общем через образовательные центры "Донбасс – Украина" и "Крым – Украина" зарегистрировано около 6 тысяч заявлений на поступление.

Текст публикации Людмилы Денисовой:

Обеспокоена ускорением незаконной интеграции молодежи со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Российскую Федерацию путем искажения исторической правды в учебниках.

В частности, оккупационными администрациями, которые действуют на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, в ноябре 2021 года было издано 109 тысяч книг по истории для общеобразовательных школ и профессионально-технических учебных заведений: учебники "История Донбасса: от древности к современности" (100 тысяч экземпляров – в Донецкой области), "История Великой Отечественной Войны. Часть 1" (9 тысяч экземпляров – в Луганской области).

Несмотря на исторические факты, в книгах прослеживается "неразрывная связь Донбасса" с историей, культурой и государственностью Российской империи. Молодому поколению искусственно навязывают идею неотъемлемости временно оккупированных территорий от "русского мира".

Категорически осуждаю действия и методы оккупационных администраций, которые направлены на уничтожение национальной идентичности украинского населения и продвижение идей "русского мира", с использованием детей – граждан Украины. Обратилась в Офис Генпрокурора с просьбой принять соответствующие меры реагирования.