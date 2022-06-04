Оккупанты завезли в Мариуполь российские учебники и демонтировали все "умные доски"

Захватчики взялись за украинские учебники в захваченном Мариуполе. В то же время в город уже завезли российские – наполненные пропагандой.

По информации советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, россияне нагло хозяйничают в школах временно оккупированного города при поддержке "государственных волонтеров". В частности, из школы №4 уже вывезли все украиноязычные учебники со школьной библиотеки.

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Учебников больше, чем детей

"В образовательную школу №4, запуск которой планируется в ближайшее время, вчера (3 июня – 24 канал) завезено 5 тысяч учебников. Русский язык, литература, история, природа родного края (на русском) для начальной и средней школы", – написал Андрющенко.

Также советник мэра Мариуполя сообщил, что оккупанты помимо вывоза украиноязычных учебников еще и занялись демонтированием "умных досок".

Россияне направили "умные доски" вместе с учебниками из школ Мариуполя в оккупированный Донецк.

Количество учебников превышает количество детей школьного возраста, которые остаются в Мариуполе,

– заявил Петр Андрющенко.

К слову, захватчики всеми силами пытаются удержать контроль над захваченными территориями, потому уничтожают там все украинское. Ранее в одну из школ Изюмщины Харьковской области оккупанты также уже завезли российские учебники. Очевидно, что это лишь так называемая немощная попытка российской пропаганды показать "успех". Интенсивные бои продолжаются и ВСУ продолжают забирать из рук врага захваченные территории.

Ситуация в Мариуполе: последние новости

Российские оккупанты начали вывозить из порта временно оккупированного Мариуполя украинский металл. Украденное переправляют в Ростов-на-Дону. Пропагандисты нагло солгали, что о вывозе "договорились раньше". В компании-владелице металла отрицали заявления россиян – никаких договоренностей с врагом даже до войны.

В то же время в оккупированном городе решили усилить фильтрационные меры. Враг боится бунтов, поэтому запрещает выезд из Мариуполя местным жителям. Захватчики даже организовали для людей еще одну фильтрационную тюрьму.

Кроме того, Петр Андрющенко заявил о еще одном жутком факте из оккупированного города – захватчики в Мариуполе уже без разбора завалов сносят разрушенные их же снарядами дома. Поэтому данные о новых телах погибших невозможно будет получить, ведь после сноса все вывозится на свалку.

Заметьте – Петр Андрющенко о ситуации в Мариуполе: смотрите видео