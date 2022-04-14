Оккупанты повредили почти тысячу учебных заведений в Украине, десятки – полностью уничтожены

Оккупанты продолжают бить по объектам инфраструктуры. Так, за 50 дней войны в Украине российские войска повредили 957 учебных заведений. Из них 88 полностью уничтожили.

Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам образования Сергей Бабак в соцсетях.

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По его словам, за время полномасштабной войны России против Украины 857 учебных заведений были повреждены, из них 88 полностью уничтожены.

Бабак уже неоднократно заявлял, что после победы Украина все отстроит.

К слову, началась пятая неделя обучения в условиях военного положения. К урокам вернулись около 3,5 миллионов учеников. В частности, во всех школах 14 областей Украины продолжают обучение дистанционно.

В МОН добавляют, что дети-переселенцы имеют возможность приобщиться к учебе в школе по месту проживания. По состоянию на 7 апреля количество таких детей составляет почти 71 тысячу человек.

Важно – оккупанты хотят обучать украинских детей на русском языке: