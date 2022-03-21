Еще 3 полностью уничтожены. Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам образования Сергей Бабак в соцсетях.

К теме Дошкольников-переселенцев будут зачислять в садики по месту временного проживания

Он добавил, что за время полномасштабной войны в Украине 518 учебных заведений были повреждены, из них 72 полностью уничтожены .

Только в Киевской области по меньшей мере 45 учебных заведений подверглись разрушениям или повреждениям.

Сергей Бабак добавил, что после победы Украина все отстроит.

Одна из самых трудных ситуаций с поврежденными учебными заведениями в Харькове. Мэр города сообщил, что значительным разрушениям подверглись около 60 школ, а учебный процесс пока остановлен.

К слову, в Украине с 14 марта возобновился учебный процесс . Однако, по словам Сергея Шкарлета, к полноформатному обучению не приступила ни одна украинская школа. В каких областях началось обучение – читайте здесь .

Важно – Оккупанты сбросили бомбы на школу искусств в Мариуполе, где прятались 400 женщин и детей:



Текст публикации Сергея Бабака: