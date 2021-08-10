Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова рассказала, что на временно оккупированной территории Луганской области сейчас функционируют 33 кадетских класса.

К теме Есть три сценария, – Ляшко рассказал, как в школах планируют начать обучение с 1 сентября

Там усиленно изучаются предметы военной подготовки и русского православия, а ученики обязаны носить военно-кадетскую форму.

По ее словам, такие действия оккупационных властей нарушают права детей, которые закреплены в Конвенции ООН о правах ребенка.

Поэтому Людмила Денисова обратилась к представителям ЮНИСЕФ в Украине с просьбой способствовать соблюдению прав детей, которые живут на оккупированных территориях.



К слову, оккупационная власть на Донбассе ранее начала закрывать школы, профтехучилища, техникумы и вузы. Денисова рассказала, что на этот год у оккупантов запланировано существенное сокращение количества учебных заведений.