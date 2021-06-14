Оккупанты не пропускают абитуриентов с ВОТ для поступления в вузы: МОН отреагировало на ситуацию

В образовательные центры поступают обращения от абитуриентов относительно случаев запрета оккупантами пересечения КПВВ абитуриентам, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины. МОН осудило действия оккупационных властей.

Так, оккупационная власть так называемой "ДНР" ограничила выезд детей в возрасте от 14 лет на территорию, подконтрольную Украине. И выпускники, которые хотят учиться в украинских вузах, могут не успеть подать документы.

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Министерство образования и науки осуждает действия оккупационных властей и подчеркивает недопущение нарушений прав детей свободно выбирать учебное заведение для реализации своего права на получение образования.

Сейчас граждане Украины, которые находятся в зонах временной оккупации, вынуждены пересекать государственную границу Украины без соблюдения установленных норм.

Поэтому МОН обратилось в Государственную пограничную службу Украины с просьбой рассмотреть вопрос о неприменении мер воздействия на граждан Украины, которые хотят поступить в вузы через центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина".

МОН подчеркивает, что в пределах своей компетенции принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить возможность гражданам с оккупированных территорий поступать в вузы Украины.

Также МОН рассмотрит вопрос о продлении сроков вступительной кампании для лиц с ВОТ на бюджет.

Отметим, что поступающие с ВОТ должны лично подавать заявление в вуз для поступления через образовательные центры. Ведь у поступающих, как правило, отсутствуют документы, и это делает невозможным подачу заявлений онлайн.

В МОН добавляют, что на сегодня в Украине не существует надежного механизма дистанционного вступления граждан с оккупированных территорий.

Куда могут обращаться абитуриенты с оккупированных территорий? Информировать о проблемах, которые возникают у лиц с ВОТ при попытке поступить в вузы можно через:

номера образовательных центров "Донбасс-Украина" или "Крым-Украина" (их контакты и график работы размещен на сайтах МОН),

горячую линию Правительственного контактного центра,

мобильная связь: +38 098 079 69 73 (Viber, Whatsapp, Telegram).

Услуги связи бесплатные.

К слову, в этом году образовательные центры для вступления лиц с временно оккупированных территорий Украины в учреждения образования начали свою работу 7 июня.