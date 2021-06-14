Так, оккупационная власть так называемой "ДНР" ограничила выезд детей в возрасте от 14 лет на территорию, подконтрольную Украине. И выпускники, которые хотят учиться в украинских вузах, могут не успеть подать документы.

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Министерство образования и науки осуждает действия оккупационных властей и подчеркивает недопущение нарушений прав детей свободно выбирать учебное заведение для реализации своего права на получение образования.

Сейчас граждане Украины, которые находятся в зонах временной оккупации, вынуждены пересекать государственную границу Украины без соблюдения установленных норм.

Поэтому МОН обратилось в Государственную пограничную службу Украины с просьбой рассмотреть вопрос о неприменении мер воздействия на граждан Украины, которые хотят поступить в вузы через центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина".

МОН подчеркивает, что в пределах своей компетенции принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить возможность гражданам с оккупированных территорий поступать в вузы Украины.

Также МОН рассмотрит вопрос о продлении сроков вступительной кампании для лиц с ВОТ на бюджет.

Отметим, что поступающие с ВОТ должны лично подавать заявление в вуз для поступления через образовательные центры. Ведь у поступающих, как правило, отсутствуют документы, и это делает невозможным подачу заявлений онлайн.

В МОН добавляют, что на сегодня в Украине не существует надежного механизма дистанционного вступления граждан с оккупированных территорий.

Куда могут обращаться абитуриенты с оккупированных территорий? Информировать о проблемах, которые возникают у лиц с ВОТ при попытке поступить в вузы можно через:

номера образовательных центров "Донбасс-Украина" или "Крым-Украина" (их контакты и график работы размещен на сайтах МОН),

горячую линию Правительственного контактного центра,

мобильная связь: +38 098 079 69 73 (Viber, Whatsapp, Telegram).

Услуги связи бесплатные.

К слову, в этом году образовательные центры для вступления лиц с временно оккупированных территорий Украины в учреждения образования начали свою работу 7 июня.