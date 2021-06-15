Людмила Денисова призвала миссии ООН и ОБСЕ отреагировать на эти факты. Ведь детям на оккупированных территориях будет труднее получать образование.

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В частности, из-за этого ученики и студенты будут вынуждены добираться до учебных заведений в других населенных пунктах, местами за десятки километров.

Это приведет к нарушению права на образование детей, проживающих на временно оккупированных территориях и не имеющих возможности выехать на подконтрольную правительству Украины территорию,

– заявила Людмила Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что в 2021 году на оккупированном Донбассе будут закрыты и оптимизированы:

Свердловский профессиональный строительный лицей,

Свердловский колледж кулинарного мастерства,

Стахановский педагогический колледж,

Луганский профессионально-технический колледж,

Колледж технологий и дизайна Луганского государственного педагогического университета,

Ясиноватский колледж Донецкой академии управления.

Также в городах Луганск, Антрацит, Славяносербск, Красный Луч и Свердловск будут закрыты 5 школ, еще 3 – реорганизованы.

К слову, из-за того, что оккупанты на Донбассе ограничили выезд детей в возрасте от 14 лет на территорию, подконтрольную Украине, дети не успевают подать документы на участие в подготовительных курсах накануне поступления в вузы. Поэтому им продлить сроки еще на неделю.