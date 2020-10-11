Оккупанты в Донецкой области переводят все учебные заведения на дистанционку из-за COVID-19
Ситуация с коронавирусом в оккупированной части Донецкой области, похоже, становится критической. Там школьников и студентов переводят на дистанционное обучение.
Ранее детей на оккупированном Донбассе отправили на длительные осенние каникулы, от 5 до 25 октября. Похоже, после 25 октября обучение в обычном режиме не продолжится. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на СМИ пророссийских боевиков.
Ранее Ситуация с COVID-19 на оккупированном Донбассе стала критической, – представитель омбудсмена
С 12 октября 2020 года и до особого распоряжения руководители организаций и учреждений всех форм собственности, предоставляющие образовательные услуги, должны обеспечить организацию образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
– сообщают там.
Между тем Украина бьет тревогу. Так, 10 октября представитель омбудсмена по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский сообщил, что ситуация с распространением COVID-19 на оккупированном Донбассе является критической.
"Больницы в ОРДЛО переполнены, средств индивидуальной защиты в аптеках ОРДЛО не хватает, ограничительные меры, такие как социальная дистанция, масочный режим и прочее, не действуют", – утверждал он.
Несмотря на количество инфицированных, оккупанты продолжают процесс российской паспортизации для жителей Донбасса. Для этого их систематически вывозят в Ростовскую область. Кроме того, самопровозглашенная власть проводит массовые мероприятия для сотен посетителей.
Какая ситуация с коронавирусом в оккупированной Донецкой области
- В так называемой "ДНР" говорят, что по состоянию на 11 октября на контролируемой ими территории коронавирусом уже заболели 4 556 человек. За минувшие сутки вроде обнаружено лишь 86 новых больных.
- Оккупанты тщательно скрывают информацию относительно реального количества больных COVID-19. По словам Лисянского, в ОРДЛО ставят три диагноза: ОРВИ, пневмония и коронавирус. Людей с первыми двумя диагнозами отправляют по домам, а истинное количество больных коронавирусом умалчивают.