Ситуация с коронавирусом в оккупированной части Донецкой области, похоже, становится критической. Там школьников и студентов переводят на дистанционное обучение.

Ранее детей на оккупированном Донбассе отправили на длительные осенние каникулы, от 5 до 25 октября. Похоже, после 25 октября обучение в обычном режиме не продолжится. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на СМИ пророссийских боевиков.

Ранее Ситуация с COVID-19 на оккупированном Донбассе стала критической, – представитель омбудсмена

С 12 октября 2020 года и до особого распоряжения руководители организаций и учреждений всех форм собственности, предоставляющие образовательные услуги, должны обеспечить организацию образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,

– сообщают там.

Между тем Украина бьет тревогу. Так, 10 октября представитель омбудсмена по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский сообщил, что ситуация с распространением COVID-19 на оккупированном Донбассе является критической.

"Больницы в ОРДЛО переполнены, средств индивидуальной защиты в аптеках ОРДЛО не хватает, ограничительные меры, такие как социальная дистанция, масочный режим и прочее, не действуют", – утверждал он.

Обратите внимание! Пророссийские оккупанты замалчивают информацию о реальной ситуации с коронавирусом на Донбассе. Более того – они еще больше ее усложняют.

Несмотря на количество инфицированных, оккупанты продолжают процесс российской паспортизации для жителей Донбасса. Для этого их систематически вывозят в Ростовскую область. Кроме того, самопровозглашенная власть проводит массовые мероприятия для сотен посетителей.

Какая ситуация с коронавирусом в оккупированной Донецкой области