Оккупантам удалось перевести на российские программы только две из 60 школ Херсона

Во временно оккупированном Херсоне захватчики потребовали от директоров школ с нового учебного года перейти на российские программы. Из 60 руководителей учебных заведений на это согласились только 2.

Россияне уже открыто угрожают аннексией

Об этом заявил постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ 9 июня, сообщает 24 канал. Он подчеркнул, что, насаждая свои образовательные программы, враждебная Россия пытается разрушить украинский язык, культуру и историю.

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"Это происходит на фоне общественных дискуссий в России о планах стереть самобытность Украины, отменить культуру, уничтожить самых активных и перевоспитать остальные", – отметил Цымбалюк.

Кроме того, по мнению дипломата, такие действия российских захватчиков – это открытая угроза аннексии Херсона и Запорожья уже к осени. Для этого они используют свой уже традиционный сценарий, в который также входят информационная блокада, принудительная паспортизация, введение в обращение рублей и прочее.

Цымбалюк отметил мощное сопротивление украинцев на временно оккупированных территориях. Однако не забыл и о том, что в ответ россияне фактически терроризируют местных. Так, в Херсонской области незаконно задержали 600 человек. Некоторые из них держат в бесчеловечных условиях и пытают, а часть вывезли в Крым.

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В почти полностью разрушенном Мариуполе россияне начали выдавать пенсии в рублях. В гривневом эквиваленте пенсионеры получают от оккупантов 2600 гривен. Но процесс выдачи денег снова превратился в ад и издевательства – там дерутся и хамят, а чтобы претендовать на деньги, нужно записываться в очередь, которая расписана уже до конца месяца.

В оккупированном Херсоне так и не удалось восстановить мобильную связь. Интернет частично есть, но, вероятно, он работает через российские маршрутизаторы. По словам херсонского активиста Владимира Молчанова, в городе говорят, что у оккупантов цель "убить Viber". Сейчас этот сервис является единственным инструментом для поддержки связи с подконтрольными Украине территориями.

Тем временем, захватчики перевозят на Херсонщину свои семьи. Их родные не скрывают своего восторга от украинского уровня жизни. Оказалось, что даже после более чем 3-месячной оккупации региона жить здесь – лучше, чем в России.

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