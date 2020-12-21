В Киеве и Львове 21 декабря состоялся митинг против Сергея Шкарлета. Люди требуют отставки нового министра образования и науки.

Киев

Акция под Офисом Призидента проходит под лозунгом "Стоп Шкарлет – не дадим убить образование!". Об этом сообщает 24 канал.

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Протест переместили с дворика Офиса Президента ко входу с улицы Банковой, 9. Правоохранители объяснили, что во дворике развернули рождественскую ярмарку, а потому там может находиться только до 300 человек, кроме этого там много детей.

Акция протеста против Сергея Шкарлета: фото 24 канала, Андрея Костюка, Олега Климчука, Татьяны Крохмаль



Люди уверяют, что им не нужен министр, который был "преданным членом "Партии регионов", за университетские средства купил себе автомобиль за 60 тысяч долларов, радостно получал награды от Дмитрия Табачника и тому подобное.

На акции собрались около 300 человек, среди них студенты, активисты и представители различных университетов. Во время мероприятия они собирают подписи за отставку Сергея Шкарлета. Есть также и правоохранители, но большинство из них находятся внутри ОП.

Активисты принесли с собой плакаты с оригинальными лозунгами и зажгли фаеры.



Под ОП зажгли фаеры / Фото 24 канала, Олега Климчука

Протест против назначения Сергея Шкарлета: смотрите прямую трансляцию

Львов

Во Львове под областным советом также устроили протест против назначения Сергея Шкарлета. Студенты принесли с собой плакаты с требованиями уволить министра. На акции собрались около 50 человек.



Протест против Сергея Шкарлета во Львове / Фото 24 канала, Ростислава Радыша