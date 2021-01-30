В Хмельницкой области в селе Колыбаевка полицейский офицер Дмитрий Ильин помог школьнице, которая почти неделю не могла учиться, потому что семья не имела доступа к интернету.

Источник: Полицейские офицеры общин в Хмельницкой области в фейсбуке

После этого инцидента, появилось много желающих людей, которые хотят помочь семьям со сложными семейными обстоятельствами.

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Как полицейский узнал о проблеме

Работая полицейским офицером общины, мужчина после прохождения курсов взял на себя обязательства ювенальной полиции. Из-за этого он получил определенные знания по работе с несовершеннолетними и с семьями, в которых сложились сложные семейные обстоятельства. Полиция вместе со специальными службами следит и проверяет, в каких условиях проживают эти дети.

Офицер Дмитрий Ильин рассказал, что они тесно сотрудничают с педагогами. "Мы звоним к ним и спрашиваем, кто из детей пропускает уроки или есть ли какие-то проблемные ситуации", – сказал он.

Именно так полицейский узнал о случае со школьницей, которая целую неделю не присоединялась к дистанционному обучению.

Офицеры решили выяснить, почему ребенок не учится. Оказалось, что в семье отсутствует техническое обеспечение и интернет.

Для того, чтобы девочка могла полноценно заниматься образовательным процессом на обсуждение я предложил, чтобы школьница определенное время училась онлайн в дополнительном рабочем помещении под наблюдением специалиста социальной работы. Тогда, когда я буду на вызовах, девочка все равно будет под присмотром кого-то из взрослых,

– рассказал офицер.

На такое предложение мама школьницы согласилась. И чтобы учиться, девочка приходила в отдел полиции.

В отделении полиции для девочки заранее обустроили рабочее место: поставили стол, приготовили канцелярские принадлежности, подключили ноутбук к сети, настроили соответствующие программы, которые необходимы для онлайн-уроков.



Девочка так училась около недели / Фото полицейский офицер общины

Полицейский пытался только контролировать этот процесс со стороны и не вмешиваться. По его словам, учителя говорят, что девочка подтянулась в учебе и показала неплохие результаты.

Что планируют в городе сделать в дальнейшем? В полиции рассказали, что они рассмотрят другой вариант "зеленой комнаты", не только как игровую зону, но и комнату, где бы был доступ к интернету. Чтобы к ним в любое время могли обратиться за помощью. Все данные будут конфиденциальные.

Интересно, что после такой ситуации появилось много желающих, которые хотели бы помогать семьям, в которых сложились сложные семейные обстоятельства. Дмитрий Ильин отмечает, что люди звонили и спрашивали, чем они могут помочь и каждый предлагал то, что мог предоставить. Ведь в селе есть 58 других семей со сложными жизненными обстоятельствами.