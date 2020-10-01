В Житомире школу №5 закрывают на карантин из-за заболеваний учителей. Так, около 30 педагогов ушли на больничный и будут проходить тестирование на COVID-19.

Об этом сообщил Житомирский телеканал C-TV.

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В общем, в школе заболело 30 учителей, они ушли на больничный. В то же время коронавирус уже подтвердился у 3 педагогов. Других учителей врачи также отправляют на тестирование.

Вместе с тем в департаменте образования Житомирского горсовета сообщили, что среди школьников больных COVID-19 пока не зафиксировано.

Однако пользователи соцсети фейсбук возмущаются из-за такого решения школы. Так, некоторые из них пишут, что осенью всегда болели дети и учителя, но обучение продолжалось.

К слову, по состоянию на 1 октября в Житомирской области лабораторно подтверждено более 6 тысяч случаев коронавируса, из них выздоровели 3439 пациентов, умерли 111 человек. За последние сутки в области выявленных случаев COVID-19 – 165.