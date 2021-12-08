Начальник Департамента образования и науки Черкасской ОГА Валерий Данилевский говорит, что об инциденте педагогам сообщили еще в октябре.

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По его словам, сотрудники СБУ проводили мониторинг соцсетей и обнаружили в одной из них сообщение студента одного из техникумов в Черкассах. В группе, где учился парень, возможно, присутствовал буллинг от одногруппников. Поэтому парень приобрел стартовый пистолет и угрожал им в социальных сетях.

Специалисты СБУ предотвратили совершение возможного преступления. Мы со своей стороны создали комиссию, проанализировавшую систему воспитательной работы в учебном заведении, в том числе на предмет предотвращения буллинга,

– рассказал Данилевский.

Результаты расследования сообщили директору. Он провел внутреннее расследование. По его итогам, куратор группы и еще двое педагогов получили выговоры. Еще один человек, который уже имел выговор, был уволен.

Добавим, что в департаменте образования Черкасской ОГА разработали план мер по предотвращению буллинга и направили всем учреждениям – от садиков до вузов. В 2021 году в области зафиксировали 16 случаев буллинга в учебных заведениях.

Что известно о возможном теракте

Следователи СБУ выяснили, что двое студентов местного колледжа через интернет распространяли сообщения с фото- и видео материалами о планах массового расстрела одногруппников.

Во время обысков в квартирах студентов нашли 2 пистолета, компьютерную технику и средства связи с доказательствами. Все отправили на экспертизу. Следователи возбудили уголовное дело в отношении террористического акта. Устанавливают обстоятельства и ищут причастных лиц.

По неофициальной информации студент учился в политехническом техникуме в Черкассах. Парня травили одногруппники. Он не жаловался ни куратору группы, ни психологу, заперся в себе и вынашивал планы мести.