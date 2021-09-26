Журналисты опросили талантливых учителей Павла Виктора, Валентину Гатальскую и Глеба Репич, которые попали в десятку лучших учителей Украины от Global Teacher Prize, как они дистанционно обучают учеников.

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Павел Виктор

Учитель физики Павел Виктор говорит, что в Ришельевском научном лицее есть свобода в выборе учебных программ, и он этим пользуется. Поэтому последовательность изложения материала на его уроках физики отличается от стандартной программы.

Павел Виктор рассказал, что записывать уроки он начал в 2012 году. Тогда в их школе был локальный карантин, а ученики 9 класса проходили сложную тему, которой не было в учебнике.

Павел Виктор / Фото "Образователь"

Поэтому учитель вечером рассказал материал на видеокамеру, выложил его в сеть, сказал ученикам, что они должны законспектировать этот урок. В результате практически все дети овладели темой, показали домашние работы после карантина и справились с контрольной.

Впоследствии Ришельевский лицей решил приобрести профессиональную съемочную и монтажную аппаратуру и установить ее в кабинете физики. Учителя начали проводить уроки на ютубе в прямом эфире. Эти записи остаются на этой платформе, чтобы ученики могли их просматривать.

Сначала я записал курс физики для старшей школы. Когда завершил последний урок и выдохнул, 11-классники выпустились, я взял 7 класс – и снова карантин. Что ж, надо записывать уроки для них — так добавился курс для основной школы. Всего у меня записанных 720 уроков,

– говорит учитель.

По его словам, чтобы дистанционное обучение было эффективным, оно должно минимально отличаться от живого урока. Так, у Павла Виктора – не специально записанные и смонтированные видео, а обычные уроки.

"Когда я ошибаюсь — это все идет в запись: дети отвечают, помогают мне проводить опыты, решают задачи. А главное — дети исправляют мои ошибки", – добавляет учитель.

Павел Виктор уверен, что учитель должен хорошо относиться к своим ученикам и доверять им. Он, например, вместе с учениками устраивают много велопутешествий, участвуют в соревнованиях, учебных экспедициях, открывают интересные места в разных уголках Украины.

Валентина Гатальская

Учительница английского языка говорит, что учитель должен быть независимым в использовании методов обучения.

Валентина Гатальская / Фото liga.net

Учительница рассказала, что в 1992 году открылась гимназия "Троещина", одна из первых в Киеве, и она вместе с группой учителей пришла туда работать.

Сначала не было ни учебников, ни принадлежностей. Весь раздаточный материал для маленьких я создавала сама. А когда материала накопилось немало, мы с коллегой создали пособия, даже выдали их. Мы были свободны в разработке своей методики обучения,

– говорит Валентина.

В 1995 году у учительницы уже было и видео, и разнообразные электронные энциклопедии. Поэтому она попросила программистов разработать для нее инструмент, с помощью которого она может создавать свои мультимедийные уроки. Теперь школа имеет систему "Елантес" с библиотекой учебных модулей для учащихся с 5 по 11 класс.

Справка! "Елантес" состоит из электронной платформы, библиотеку мультимедийных обучающих курсов, методики преподавания, рейтинговой системы оценивания и технологии создания мультимедийных уроков. Технология дает возможность максимально индивидуализировать обучение каждого ученика в группе и одновременно управлять учебным процессом в классе в соответствии с программами и форматами школьного обучения.

По словам учительницы, ученики работают в своем темпе за компьютерами. После завершения ученическая работа автоматически проверяется и оценивается. Это дает возможность сразу выявить и объяснить ученикам их ошибки.

Молодые учителя должны понять, в чем их суперсила, и создать свою методику. И эти свои лучшие методы систематизировать так, чтобы в дальнейшем ими пользоваться и совершенствовать. Главное – верить в себя,

– считает Валентина Гатальская.

Глеб Репич

Учитель химии Глеб Репич работает в частной школе, где нет кучи бумажек, которые нужно заполнять учителю, и бумажных журналов – все в электронном формате. Это очень упрощает жизнь, учитель имеет больше времени, чтобы общаться с учениками и создавать уроки.

Глеб Репич / Фото liga.net

По его словам, в очном обучении качество образования зависит от преподавательского состава, который работает в определенной школе. Если ребенок живет в большом городе, у него в большинстве случаев есть вариант, какую школу выбрать. Но если ребенок из села – у него нет выбора.

Именно поэтому я в команде с другими учителями нашей школы реализовали амбициозный проект – мы создаем профильные курсы естественных дисциплин онлайн. Таким образом ребенок, независимо от места его проживания, может получить качественные знания по профильному предмету,

– говорит Глеб Репич.

Он подчеркнул, что это целый дистанционный курс – там есть тесты для самопроверки, контрольные и даже консультации учителя.

Кроме уроков по программе, в его дистанционной школе предусмотрены онлайн-консультации. Учитель показывает детям, в каких формах реальная химия встречается в жизни, рассказывает о современных технологиях, как например батареи в наших смартфонах.

"Когда перехожу к современным образцам, это значительно упрощает контакт между учителем и учениками – они понимают, для чего это учить. В своей школе чувствую полную независимость: делаю так, как считаю нужным, и это приносить результат", – говорит Глеб Репич.

По словам учителя, в первую очередь детей надо заинтересовать. Он даже недавно начал снимать видео в тик-ток. На эту мысль его натолкнула одна ученица – она заметила, что телевидение школьники не смотрят, а на тик-ток учителя увидят.

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Глеб Репич делает видео о химии продолжительностью до минуты, и это сработало. Он очень быстро набрал 150 тысяч подписчиков. При том видео он делает на украинском.

"Ученики стремятся быть похожими на известных тиктокеров. А когда на тиктокера похож их учитель, это сразу вызывает интерес. Именно личный пример учителя дает мотивацию ученикам", – добавил он.

К слову, в желтой зоне школы могут переходить на дистанционку. Однако правительство разрешило офлайн-обучение в любой зоне для категории некоторых детей. Так, даже в красной зоне учиться очно могут учащиеся 1 – 4 классов, воспитанники садиков и специальных учебных заведений.