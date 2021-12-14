Один ребенок уже травмировался: в школе Киева конфликт из-за дырявого линолеума в классе

Родители учеников 5-Б класса в школе №96, расположенной в Святошинском районе Киева, возмущены состоянием класса, где учатся их дети. Пол в помещении в ужасном состоянии.

В линолеуме дырки – один ребенок уже травмировался, споткнувшись о торчащие края покрытия. Об этом рассказала мама одного из пятиклассников Нонна Ягушевская.

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Дырявый линолеум в классе

Конфликт вспыхнул в школе №96 в Святошинском районе Киева. Родителей не пускают в учреждение из-за коронавируса, однако одной маме удалось зайти в здание и сделать фото класса, где занимаются их дети.

Снимок шокировал родителей пятиклассников – пол в помещении в ужасном состоянии.

В линолеуме на полу зияют дыры, а его края торчат. Один ребенок уже травмировался, зацепившись за них,

– говорит мама Нонна Ягушевская.



Так выглядит пол в 5-Б классе / Фото из фейсбука

Директор начала угрожать

Делегация родителей пошла к директору школы Ларисе Жук, чтобы узнать, почему дети учатся в таком классе. Руководитель школы заявила, что в этом проблемы не видит.

Она запретила родителям обращаться за помощью в райно или депутатам, угрожая давить на классного руководителя в случае обращения к кому-либо,

– возмутилась Нонна Ягушевская.

Директор также отметила, что во время зимних каникул она поставит на полу заплатки.

Реакция пользователей соцсети

Пользователи возмутились инцидентом и реакцией директора.

"Уму непостижима логика угроз директора и страх родителей навредить учителю жалобами в РУО. Филиал Талибана какой-то", – отметила Ирина Кильдей.

Другие пользователи обратили внимание автора поста на то, что на капитальный ремонт школы в этом году было предусмотрено 700 тысяч гривен – такая цифра указана в документе на сайте учреждения. Пользователь считает, что именно по этой причине директор и запретила родителям куда-то обращаться.

Однако родители таки обратились во все возможные инстанции. На днях Нонна Ягушевская сообщила, что дело сдвинулось с мертвой точки – детям пока проводят уроки в библиотеке, поэтому, возможно, пол заменят.

К слову, недавно родители пожаловались на ужасные условия в классах киевской школы №162. Мол, ученики там на уроках дышат хлоркой и учатся в классах с лущеными стенами и грибком. Фото и детали – читайте в статье.