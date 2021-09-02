В одесском университете Мечникова во время лекции на студентов упал потолок: видео

На второй день обучения в Одесском национальном университете имени Мечникова упал потолок. В аудитории находились люди, но никто не пострадал.

Инцидент произошел прямо во время лекции в аудитории №5, где сидели десятки студентов.

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Очевидцы рассказали, что никто из студентов, которые в это время слушали лекцию, не пострадал.

В университете Мечникова упал потолок: смотрите видео с места происшествия

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