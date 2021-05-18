О том, что Макаренко в колледже больше не работает, сообщил СМИ директор колледжа Леонид Жуха. Приказ об увольнении издали 18 мая.

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Макаренко уволили за "аморальный поступок"

Преподавателя уволили по статье за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с его работой.

Преподаватель возмутил своим комментарием в соцсети

Макаренко "понесло" в комментариях под сообщением в соцсети относительно введения новых правил об использовании украинского языка. Высказывания преподавателя вызвали возмущение у пользователей. Ведь в университете, в котором работал мужчина, преподают на украинском. С жалобой на "ненавистника государственного языка" обратились к уполномоченному по его защите – Тарасу Креминю.

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