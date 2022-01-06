Об этом сообщил в соцсетях городской голова Измаила Андрей Абрамченко. По его словам, там увеличилось количество сезонных болезней.

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Абрамченко подчеркнул, что с 10 января все школы Измаила будут работать дистанционно из-за высокого уровня сезонной заболеваемости среди школьников, в частности:

сезонных вирусных инфекций,

гриппа,

ветряной оспы.

Сколько точно детей будут учить дистанционно – неизвестно.

Добавим, что такое решение городских властей понравилось не всем родителям. В комментариях под сообщением они выразили свое недовольство.

"Мы даже не в красной зоне! Почему дети должны учиться дистанционно? В некоторых городах даже в красной зоне учились офлайн. А первые классы как дистанционно будут учиться писать?! Дайте людям работать, а детям учиться!".

"В школах ветрянка была всегда! И никогда не закрывали!".

"Где официальная статистика относительно того, сколько сейчас детей болеет. У нас, например, никто не спрашивал, болеет ли кто-то в классе".

"Мне с ребенком нет времени читать, писать цифры, буквы учить. И что теперь? Сидеть дома и бояться ветрянки?".

К слову, в Украине начали фиксировать заболевание новым штаммом коронавируса "Омикрон". Однако пока это только единичные случаи, поэтому в школах не планируют продлевать зимние каникулы. Подробности – читайте в статье.

Текст публикации Андрея Абрамченко:

Уважаемые жители Измаила! В связи с высоким уровнем сезонных инфекций среди школьников (сезонные вирусные инфекции, грипп, ветрянка) на основании действующего законодательства все школы города работают дистанционно с 10 января 2022 года.