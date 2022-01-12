В Одесской области 13-летний подросток издевался над двумя учителями: родители заплатят штраф

В Одесской области 13-летний парень держал в страхе учителей. Ученик систематически нарушал дисциплину и издевался над учителями математики и географии.

Ученик издевался над учителями

Согласно материалам суда, подросток психологически травил двух педагогов. Также он постоянно нарушал поведение.

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Ответственность за действия 13-летнего парня понесут его родители. Мама подростка явилась на судебное заседание и признала вину.

В суде сообщили, что парень скрылся из дома.

Родители заплатят штраф

За буллинг в школе мама подростка вынуждена заплатить 1700 гривен штрафа. Также она должна покрыть 454 гривны судебных издержек.

Кстати, в школах часто встречаются случаи буллинга среди школьников. Однако пострадать из-за травли могут не только ученики, но и учителя. Ниже читайте три громких судебных дела о буллинге педагогов: