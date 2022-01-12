Ученик издевался над учителями
Согласно материалам суда, подросток психологически травил двух педагогов. Также он постоянно нарушал поведение.
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Ответственность за действия 13-летнего парня понесут его родители. Мама подростка явилась на судебное заседание и признала вину.
В суде сообщили, что парень скрылся из дома.
Родители заплатят штраф
За буллинг в школе мама подростка вынуждена заплатить 1700 гривен штрафа. Также она должна покрыть 454 гривны судебных издержек.
Кстати, в школах часто встречаются случаи буллинга среди школьников. Однако пострадать из-за травли могут не только ученики, но и учителя. Ниже читайте три громких судебных дела о буллинге педагогов:
- В Николаевской области несовершеннолетняя ученица систематически совершала буллинг по отношению к учительнице химии. Одноклассники записали разговор, где ясно видно, что ученица нецензурно оскорбляет учительницу и высказывается неприлично в ее адрес. В свою очередь учительница спокойно отреагировала на действия ученицы и не ссорилась с ней.
- На Тернопольщине ученик 2 класса систематически устраивал буллинг по отношению к учительнице. В частности, он выражал ей словесные оскорбления и показывал непристойные жесты во время учебного процесса. Его мама считает, что ребенок так реагирует на предвзятое отношение педагога к нему.
- Еще один ученик на Тернопольщине систематически совершал буллинг учительницы украинского языка во время учебного процесса, чем причинял вред ее психологическому здоровью. Отец свою вину в совершении правонарушения сына признал.