Одесским школьникам хотят запретить пользоваться телефонами на уроках

Во время заседания комиссии Одесского горсовета по вопросам образования предложили принять решение о запрете ученикам пользоваться мобильными телефонами на занятиях. В частности, могут разработать соответствующие правила для школ.

Ученикам запретят пользоваться телефонами на уроках

Подняла тему депутат от ОПЗЖ Елена Вододюк и попросила запретить детям пользоваться телефонами во время уроков.

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По ее словам, такие действия учащихся (использование мобильных телефонов) порождают огромное неуважение к учителям.

Хочу выяснить, есть ли возможность каким-то документом, приказом или распоряжением на усмотрение директора школы запретить телефоны – не забрать, а просто выключить или убрать его с парт учеников на время урока,

– сказала она.

Предложение поддержали другие члены комиссии. Они отметили, что это сильно отвлекает учащихся, а также учителей, и так дальше продолжаться не может. Поэтому необходимо придумать какие-то ограничения по использованию данных гаджетов.

Телефоны у детей не будут забирать

На заседании присутствовала глава городского департамента образования Елена Буйневич. Она отметила, что против запрета телефонов. По ее словам, забирать телефоны у детей – незаконно, поскольку они являются их личной собственностью.

Но, по ее мнению, этот вопрос действительно серьезный, потому что дети часто отвлекаются на телефоны во время урока.

Мы разработали памятку для детей о том, что касается благотворительной помощи.

Единственное, что можно сделать, это включить в правила внутреннего распорядка школ требование, чтобы перед началом урока дети выключали телефоны или переводили их в беззвучный режим, а также прятали в рюкзаки или сумки,

– заверила она.

Буйневич добавила, что депутаты не ставят цель забирать телефоны у детей, ведь против этого будут все. Но правила, чтобы дети прятали телефоны во время урока, должны работать в каждом учебном заведении.

Департамент образования и науки Одесского горсовета поддержал это и выступил с такой инициативой. Соответствующий документ-памятку депутаты решили разработать в течение ближайшего месяца.

Это незаконно. Юрист общественной организации "Родители SOS" Роман Бондаренко отметил, что у ребенка точно такие же права, как у взрослого. "Давайте представим, что директор забирает телефоны у учителей и говорит: вы сегодня не пользуетесь телефонами в школе. Та же ситуация с детьми, когда у них отбирает телефон учитель. Это все нарушения прав", – отмечает эксперт.

К слову, во Вьетнаме ученик пятого класса умер после взрыва телефона. Он пользовался своим мобильным на онлайн-уроке, когда тот внезапно взорвался и поджег его одежду. Мальчика спасти не удалось.