Такой указ издал президент Владимир Зеленский. А Кабинет министров Украины поддержал его на заседании.

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Отныне вуз называется – Национальный университет "Одесская политехника".

Его основали в 1918 году, он считается старейшим техническим заведением высшего образования на юге Украины. Среди сотрудников университета есть лауреат Нобелевской премии, 20 лауреатов государственных премий и 4 героя труда.



Указ Президента Украины / Фото Алексея Гончаренко

Предыдущие названия вуза:

Одесский национальный политехнический университет (ОНПУ);

Одесский государственный политехнический университет (ОГПУ)

Одесский политехнический институт (ОПИ)

Одесский индустриальный институт (ОИИ).

Отметим, что в прошлом году МОН решило реорганизовать Одесский национальный политехнический университет и Севастопольский национальный технический университет. Их присоединили к новосозданной "Одесской политехнике".

Так, студенты, которые учились в вышеупомянутых реорганизованных университетах автоматически продолжили обучение в "Одесской политехнике".