Женщина утверждает, что в последнее время у ее ребенка все чаще начала болеть голова. По ее словам, аналогичная проблема якобы есть и у одноклассников ребенка.

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Она считает, что у детей болит голова, когда они якобы садятся за ближайшие к учительнице парты или общаются с ней.

У знакомых мамочек аналогичная ситуация. Я подозреваю, что причина головной боли у детей – "вакцинированные учителя",

– написала она.



Жалоба мамы на вакцинированных учителей / Скриншот поста

Слова одесситки высмеяли

Поэтому мама обратилась к подписчикам сообщества за советом: "Что делать??? Как защитить ребенка".

В то же время в сети высмеяли женщину с ее жалобой:

"А Wi-Fi еще дети не ловят от учителя?";

"Так, пойду проверю себя на блютуз, может, смогу себя использовать вместо колонки";

"А GPS-функция есть? Я бы мужа вакцинировала и наблюдала, где передвигается";

"И эти люди заботятся о детях", "Жаль ребенка этой матери";

"Ох уж эта вакцинация... вакцинируются одни, а побочные явления с головой у других... я не верю, что это не прикол... неужели так все плохо?";

"Родители гонят, им самим еще надо в школе сидеть и учиться!".

Некоторые подписчики предположили, что голова у детей может болеть из-за резкого запаха парфюма у учительницы или, возможно, она громко говорит.

Еще один из пользователей предположил, что в школе могли сделать ремонт, и запах краски провоцирует головную боль: "Краска на полах, или что-то там... Обновление после ремонта".

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К слову, в Украине вступит в силу приказ Минздрава, который предусматривает обязательную вакцинацию педагогов против коронавируса. Интересно, что в список внесли учителей, воспитателей, преподавателей колледжей и профтехов, но обошли преподавателей вузов.