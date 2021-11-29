В Одессе во время урока ученикам на головы упал потолок: видео с места происшествия

В одесской школе №111 во время урока 29 ноября обрушился потолок. Инцидент произошел внезапно, дети сидели за партами, так что куски штукатурки упали им на головы.

Видео с места обрушения потолка в кабинете информатики обнародовали сами школьники. На нем заметно, как большая часть потолка, вероятно, от влажности не выдержала и свалилась прямо на головы детям.

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Куски штукатурки рассыпались по партам и полу, а также на личные вещи школьников. На видео слышно, как учитель спрашивает у детей, все ли нормально. Ученики ответили ему утвердительно.

В соцсети сообщили, что во время инцидента ученики и педагоги не пострадали. Школьников пока перевели в другие кабинеты.

В кабинете информатики школы №111 УВК (Площадь Молодежи, 17) с потолка упал кусок штукатурки. Дети и педагоги не пострадали. Специалисты осматривают потолок, ученики переведены в другие учебные помещения,

– говорится в сообщении.

Во время урока ученикам на головы упал потолок: видео с места происшествия



Директор школы №111 утверждает, что пострадавших нет. По ее словам, ремонт в школе делали еще в 2017 году.

Смотрите комментарий директора школы:

К слову, на прошлой неделе в Одесском университете имени Мечникова появились трещины, а затем обрушилась часть штукатурки. Причем это произошло прямо посреди лекции. Фотографии и детали – читайте здесь.

Текст публикации из телеграм-канала "Новини.LiveOdessa":

Едва не прибило детей: в одесской школе обрушился потолок. В школе №111, в кабинете информатики произошло ЧП — из-за дождя и дыр в крыше обвалился потолок.

Инцидент произошел прямо на уроке. Куски штукатурки разлетелись по всему классу, однако дети и педагог чудом не пострадали. Специалисты уже осматривают кабинет и потолок, который обрушился, и составляют акт.