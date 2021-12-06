Директор департамента образования горсовета Елена Буйневич рассказала об этом инциденте в соцсетях, где увидела кадры, что учитель силой тянет ребенка из класса к директору.

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На видео заметно, что шестиклассника учитель тянет по коридору за шею и за ноги.

Учителя уволили. Правильно поступили. Не обсуждается. Как бы ни было, поднять руку на ребенка и выйти из профессии, все,

– написала Буйневич.

Смотрите видео, как учитель силой тянет ученика к директору:

По ее словам, учителя из других школ говорят, что защиты нет – ученики постоянно нарушают дисциплину, срывают уроки и тому подобное. Они проводили беседы, но смысла не было.

Чиновница говорит, что в случаях, когда ребенок срывает уроки или у него плохое поведение, школа не должна выглядеть беззащитной.

Существует четкий алгоритм действий, куда обращаться учителю:

Психологическая служба

Ювенальная полиция

Службы, которые помогают стимулировать родителей к выполнению своих обязанностей.

"Спрашиваю, работали ли со специалистами? Обращались за помощью? Нет. Пусть как-то учителя на уроках ... чтобы тихо", – написала она.

Важно! Это не первый и, к сожалению, не последний такой инцидент в школах. Так, недавно на Волыни учительница избила школьника. Педагог сначала ругала ученика, после чего схватила за ухо и ударила по лицу. Детали и видео – смотрите тут.

Текст публикации Елены Буйневич:

Увидела кадры, где учитель силой тянет ребенка из класса к директору. Учителя уволили. Правильно поступили. Не обсуждается. Как бы то ни было, поднять руку на ребенка = выйти из профессии, все.

Вместе с тем. Говорю с другими учителями школы. Говорят, защиты нет. Постоянные нарушения дисциплины, срывы уроков, отсутствие понимания и поддержки со стороны родителей. Якобы беседы мы проводили, но смысла нет. Куча жалоб от родителей, детям не дают учиться.

В случаях, когда ребенок категорически отрицает нормы поведения, школа не должна выглядеть беззащитной. Есть четкий алгоритм действий. Психологическая служба. Ювенальная полиция. Службы, которые помогают стимулировать родителей к выполнению своих обязанностей. Спрашиваю, работали ли со специалистами? Обращались за помощью? Нет. Пусть как-нибудь учителя на уроках... лишь бы тихо.

Очень часто поведение ребенка связано с проблемами физиологическими, психологическими, ребенок нуждается в лечении, коррекции, сопровождении. И это обязанность, в первую очередь, семьи.

Вместо этого мы идем по пути наименьшего сопротивления: чтобы было тихо ... чтобы не жаловались. Лишь бы не знать о детских проблемах. Пусть там в школе гребут к какому-нибудь берегу. Там догребут, но ребенок с нами останется, с родителями.

Мне жаль в этих историях с выгоранием абсолютно всех. И я знаю, что в истории с учеником, которого тянули, решили все "тихо и мирно". Но извините, так не будет. В этой истории не один учитель виноват. Его действия на поверхности, очевидны, но к этому результату привели две левые ноги вместо рук у многих взрослых людей.