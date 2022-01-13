Почему детей прекратили кормить

Директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич рассказала, что поставщик услуги завтраков и обедов отказался продолжать сотрудничество со школами.

К теме Украинские школы с 1 января 2022 переходят на новое питание: что изменится

Из-за этого пришлось снова объявлять закупку.

Когда дети снова будут питаться в школах? Кормить учеников начнут только через две недели – с 1 февраля.

Родители возмущены

Родители возмущены тем, что дети вынуждены ежедневно носить еду с собой и питаться бутербродами. Так, мамы первоклассника из школы № 52 опубликовала жалобу в Едином центре обращений граждан.

Директор школы ответила, что новую организацию питания не определили из-за длительных праздников. Однако Елена Буйневич заверила, что праздники здесь ни при чем.

К слову, на этой неделе в украинских школах заработала новая система питания. Многие ученики довольны изменениями, однако в некоторых школах дети отказываются есть новые блюда. По их словам, еда стала не вкусная, ведь из привычных блюд убрали сахар и соль.

Куда жаловаться родителям учеников

Прежде всего, основатель нового меню Евгений Клопотенко советует родителям пересмотреть нормы питания (сделать это можно по ссылке). Если пища не соответствует прописанным тезисам, то это нарушение.

Если в вашей школе объявили, что там теперь составляют меню по Евгению Клопотенко. Вы можете посмотреть, какие блюда я разработал, как они выглядят, и проверить, похоже ли это на еду в вашей школе. Если есть несоответствия, то это нарушение,

– говорит повар.

Если родители нашли нарушения, то могут попросить объяснений у администрации школы. Если школа не реагирует – обратитесь к ГПСС. Для этого они создали специального чат-бота в телеграме.

Совет! Если у вас есть претензии к рациону ребенка, просите его делать фото, фиксируйте все и присылайте жалобу в Госпродпотребслужбу. На их сайте в разделе " Обращения граждан" есть все контакты и образец жалобы.

Каким является новое школьное питание

С 1 января школы перешли на новое меню для учеников – с овощами, фруктами и другими полезными блюдами. Для этого шеф-повар Евгений Клопотенко разработал для школ 160 новых блюд, в которых ограничено количество соли и сахара, а увеличено количество мяса, овощей и фруктов.

Сейчас предусмотрено, что меню должно быть четырехнедельным для разных сезонов (осеннее, зимнее, весеннее и летнее). Это позволит разнообразить рацион.

Колбасы, паштеты и сосиски заменят блюдами из рыбы и мяса. Будет больше фруктов и овощей, в частности бобовых, кисломолочной продукции. В то же время "быстрые перекусы" заменят, к примеру, на орехи, сухофрукты и злаковые батончики.

Чем запрещено кормить детей в школах: