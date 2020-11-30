В Одессе все учащиеся 5 – 11 классов со вторника, 1 декабря, перейдут на дистанционное обучение. Оно будет длиться две недели, а впоследствии учеников могут вернуть к очному обучению.

А все из-за того, что в последнюю неделю в школах наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Об этом заявила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, сообщает горсовет.

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По ее словам, еще неделю назад в Одессе была достаточно стабильная ситуация, однако с тех пор уже закрылись 70 классов (а это вдвое больше, чем было на прошлой неделе).

Сейчас закрыты полностью четыре школы и 223 класса, причем болеют не столько дети, сколько педагоги. У 190 учителей обнаружили COVID-19, у более чем 200 – ОРВИ. Таким образом более 400 учителей и воспитателей выбыли из строя,

– отметила Буйневич.

Так, учащихся 5 – 11 классов переводят на дистанционное обучение с 1 по 11 декабря 2020 года. В то же время начальная школа пока продолжит работу в обычном режиме.

Директор департамента образования в Одессе заверила, что школы готовы к дистанционному обучению, но они надеются за две недели разорвать цепочку заболеваемости и дать возможность больным педагогам восстановиться.

К слову, в Одессе почти 20 тысяч человек заболели COVID-19. Только за последние сутки, 29 ноября, обнаружили еще 386 больных на коронавирус.