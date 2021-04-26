Уже со вторника, 27 апреля, ученики 5 – 11 классов возвращаются за парты, но обучение будет происходить в смешанном формате.

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Глава департамента образования и науки Одессы Елена Буйневич отметила, что дети начинают с 27 апреля очные занятия с использованием смешанного обучения.

Это означает, что предметы, которые не требуют постоянного внимания учителя, дети будут изучать дистанционно. Но в основном уроки будут проходить стационарно. Такая практика у нас была в сентябре, поэтому сейчас уже есть алгоритм работы,

– подчеркнула она.

В то же время ученики 1 – 4 классов, перешедшие на дистанционное обучение по желанию родителей, могут и дальше учиться онлайн. Добавим, что на дистанционном обучении сейчас находится 158 классов начальной школы.

Кроме того, в Одессе значительно сокращается число закрытых групп в детских садах – пока закрыты только 30 групп, а на прошлой неделе их было 56.

К слову, с 25 апреля Одесса перешла в желтую зону карантина. Теперь там могут работать заведения общественного питания до 24 часов, а также проводить спортивные и массовые мероприятия при 50% заполненности залов.

Важно! По состоянию на 26 апреля в Одесской области выявили всего 397 случаев заболеваемости COVID-19. В целом в Одесской области заболело 131 509 людей, выздоровел – 94 249 человек.