Директор департамента образования и науки горсовета Елена Буйневич рассказала, что в прошлом учебном году более 600 детей перешли на онлайн-обучение.

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По ее словам, в основном это ученики, которые по состоянию здоровья должны быть максимально защищены от коронавирусной инфекции.

Так же учиться онлайн эти дети смогут и с 1 сентября. Елена Буйневич отметила, что для зачисления ученика в соответствующий онлайн-класс, родителям нужно будет пересмотреть, в какой именно школе учится параллель ребенка.

По запросам семей мы продолжим эту практику и в следующем году. Те школы, которые определены базовыми для прохождения дистанционного обучения, будут принимать заявления от родителей в августе,

– заявила она.

Буйневич также добавила, что после этого детей будут зачислять, а в конце августа будут проводиться собрания, где родители познакомятся со всеми преподавателями.

Кроме того, как заверила директор департамента, место ребенка в школе, из которой его переведут, будет за нем сохраняться.

К слову, мониторинг качества дистанционного образования в апреле 2021 года показал, что уровень онлайн-обучения на 10 – 15% улучшился, по сравнению с прошлым годом и составил 70 – 75%. Поэтому критического падения качества в образовании нет.