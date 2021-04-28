Школьники сняли момент инцидента на видео. На отрывке видно, как учительница подошла к ученику, а он распылил ей в лицо перцовый баллончик.

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После этого женщина выбежала из класса. Известно, что ей вызвали скорую и отвезли в больницу.

Добавим, что восьмиклассника воспитывал только отец. "У мальчика умерла мама месяц назад, а учительница пригрозила, что позвонит его матери и расскажет, что он срывает уроки. Но, вроде бы, она не знала, что его мамы уже нет", – пишут в соцсетях.

Ученик распылил перцовым баллончиком в лицо учительнице: видео

Впоследствии издание УСИ сообщили, что учительница получила первую помощь и уже находится дома. Врачи диагностировали ожог глаз.

Шокированные одноклассники сразу после инцидента начали открывать окна, чтобы проветрить помещение. Некоторые из детей закашлялся.

Кроме того, в школу приехала полиция для установления всех деталей ситуации. С парнем будут работать практические психологи. Затяжного конфликта между ним и учительницей не было, спор возник на этом уроке.

К слову, на Сумщине 13-летняя школьница затравила учителей своей школы. Оказалось, что девочка часто попадала в скандалы из-за своего поведения. В частности, на уроках ученица играла мобильным телефоном, игнорировала замечания учителей и постоянно срывала уроки.