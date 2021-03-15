Начиная с 15 марта ученики 5 – 11 классов одесских школ переходят на дистанционное обучение. Сколько это будет продолжаться – неизвестно. Младшие классы будут учиться, как обычно.

Решение перевести школьников на дистанционное приняли на заседании комиссии чрезвычайных ситуаций 11 марта. Впоследствии окончательно это утвердили на заседании оперативного штаба Одесского горсовета.

К теме Не все полюбили онлайн-обучение: эксперт рассказал, как изменилось образование за год карантина

Также в департаменте образования рекомендовали школам уйти на весенние каникулы с 22 по 26 марта.

Другие детали

Как рассказала заместитель директора Департамента образования и науки Одесского горсовета, дистанционное обучение продлится до особого распоряжения. Зато ученики 1 – 4 классов продолжат обучение с четким соблюдением противоэпидемических ограничений, сообщает местное издание "Думская".

Также на заседании оперативного штаба рассказали, что по состоянию на 15 марта в дошкольных учебных заведениях города из-за роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19 закрыто 11 групп.

Обратите внимание! Кроме Одессы на дистанционное обучение школьников переводят и в других городах. Где-то закрывают только отдельные школы и переводят классы на самоизоляцию. А где-то, как и в Одессе, из дома учиться ученики старших классов.