В общежитиях Одессы в этом году будут проживать более 14 тысяч студентов из разных городов и сел Украины. Поэтому местные власти за собственный бюджет проведут тестирование всех иногородних студентов на наличие COVID-19.

Об этом заявила во время заседания оперативного штаба директор Департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Якименко, передает УНИАН.

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Она подчеркнула, что такое решение принято после совещания мэра Одессы Геннадия Труханова с советом ректоров местных вузов.

Отметим, что власти проверили готовность учреждений для проведения медицинских осмотров и забора крови для тестирования студентов в коммунальных медучреждениях Одессы. Расселение студентов планируется не ранее 25 августа, а в некоторых вузах даже с 7 сентября.

К слову, в одесских учреждениях высшего образования учатся около 52 тысяч студентов, из которых 14,5 тысяч будут проживать в общежитиях. Почти все вузы уточнили списки иногородних студентов. Например, в академии строительства и архитектуры их более 500, в академии связи – 800.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, при поступлении в тот или иной вуз студент регистрируется в определенном общежитии и получает право на обслуживание в медицинских учреждениях города.

"За счет бюджета города будет протестировано инагородних студентов, кроме иностранцев. Речь идет именно об ИФА-тестировании, а не ПЦР. Такое решение принято в связи с тем, чтобы не загружать лабораторный центр Минздрава", – пояснили в мэрии.

Что такое ИФА-тесты? Этот тест определяет, контактировал ли человек с инфекцией, перенес ли он болезнь. Его можно сделать и через несколько месяцев после заболевания, он должен показать наличие антител. Такие тесты не предназначены для диагностики заболевания с первого дня.

Отметим, что на 17 августа известно о более 5 тысяч случаях COVID-19 в Одесской области, из них 1918 человек – это жители Одессы.



Правила проживания и посещения общежитий / инфографика МОЗ