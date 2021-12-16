В Одессе на студента во время занятий упал потолок: его забрала скорая

В аудитории Одесского училища морского туристического обслуживания обрушился потолок во время занятий. Пострадал 17-летний студент, его госпитализировали в больницу с травмой шейного и грудного отделов позвоночника.

Инцидент произошел на занятиях в среду, 15 декабря, в училище, расположенном на улице Пушкинская, 18.

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На кухне, где студенты проходят обучение, обвалился потолок. Куски штукатурки упали на студента, выполнявшего задания за плитой.

Состояние студента. Его госпитализировали в больницу. Предварительно медики диагностировали у него ушибы шейного и грудного отделов позвоночника.

Полиция внесла инцидент в ЕРДР по статье №275 (нарушение правил безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений). Следователи проводят досудебное расследование.



В Одесском училище упал потолок / Фото из соцсетей

Что известно о здании училища

Отметим, что здание училища является памяткой архитектуры местного значения. Оно было построено в первой половине XIX века. В 1869 года здание реконструировали и разместили в ней Одесскую женскую гимназию.

Уже в 1980-е годы там разместили училище №1 поваров областного управления профессионального технического образования. Впоследствии училище превратили в Высшее профессиональное училище морского туристического сервиса.



Здание Одесского училища морского туристического обслуживания​ / Фото "Думская"

В настоящее время здание подлежит реставрации. По данным СМИ, последний раз ремонт помещений проводился в 2018 году.

Кстати, несколько месяцев назад в Одесском университете имени Мечникова появились трещины, а затем и обрушилась часть штукатурки. Причем это произошло прямо посреди лекции. Фотографии и детали – читайте здесь.