Такое решение приняли для сохранения здоровья детей и работников школ. Поэтому школьники Одессы будут отдыхать две недели – с 25 октября до 7 ноября. Каким будет обучение после каникул – пока неизвестно.

К теме Школы могут выбирать: в Черновцах школьники могут перейти на дистанционку или каникулы

Ранее несколько одесских школ (в частности, № 78, 121 и 55) объявили о продлении каникул для учеников. Теперь решение обнародовали официальные ведомства в городе.

Глава департамента образования Одессы Елена Буйневич рассказала, что власть выбирала между продолжением каникул и дистанционкой – о возвращении школьников за парты точно речь не шла, поскольку в городе красная зона.

Коронавирус в Одессе! За последние сутки, 28 октября, в Одессе обнаружили более тысячи новых случаев COVID-19, в том числе заболели 40 детей (25 девочек и 15 мальчиков). В целом за все время пандемии в городе зафиксировали почти 88 тысяч больных COVID-19.

Где еще продлили каникулы

В нескольких регионах Украины школы продлили каникулы до 7 ноября:

В Житомире каникулы для школьников продлили на неделю (до 7 ноября, – 24 канал). Также руководителям профтехов рекомендовали перейти на дистанционное обучение.

каникулы для школьников продлили на неделю (до 7 ноября, – 24 канал). Также руководителям профтехов рекомендовали перейти на дистанционное обучение. В Кривом Роге осенние каникулы в школах продлили до 7 ноября. Такая необходимость вызвана эпидемиологической ситуацией в области.

осенние каникулы в школах продлили до 7 ноября. Такая необходимость вызвана эпидемиологической ситуацией в области. На Волыни школам также рекомендовали продлить осенние каникулы. Там сейчас увеличилось количество больных COVID-19, и болеют вдвое больше детей, чем учителей.

школам также рекомендовали продлить осенние каникулы. Там сейчас увеличилось количество больных COVID-19, и болеют вдвое больше детей, чем учителей. И в Запорожье продлили каникулы в связи со стремительным увеличением количества больных коронавирусом. Дети там будут отдыхать до 7 ноября.

К слову, с 30 октября в красную зону карантина переходят Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области. Как там будут работать школы и вузы – читайте в статье.