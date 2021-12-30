В Одессе ребенка выгнали из садика якобы из-за того, что мама задолжала за питание

В Одессе ребенка, по словам мамы, выгнали из садика №263. А все из-за того, что мама задолжала за питание.

Детали инцидента в садике

О том, что женщина обязана заплатить за питание, ее не предупреждали. Сообщение мамы об инциденте опубликовали в местных соцсетях.

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Как рассказала женщина, ребенок ходит в садик №263 в Киевском районе города. Но утром 30 декабря ее оттуда "выгнали со скандалом".

Сказали, задолженность за питание, сколько – не сказали и не предупредили заранее, хотя ранее сообщали,

– рассказала мама ребенка.

Женщина отметила, что пообещала заведующей садика сразу пойти к терминалу и оплатить долг, но она отказалась. Мама попросила неравнодушных подсказать, к кому обратиться.

Сообщение мамы об инциденте / Скриншот из соцсетей

Как реагируют украинцы на инцидент

Большинство комментаторов в соцсетях встали на сторону работников садика. Одни считают, что мать недоговаривает. Другие – возмущены долгом и всю вину за ситуацию возлагают на женщину (мол, никто не должен платить за ее ребенка).

Комментарии пользователей:

"Просто так никого никогда не выгоняют. Мама что-то недоговаривает".

"Как всегда виноваты заведующая, воспитатели и дальше по списку, а не мамочка, которая не платит за своего ребенка. Зато жаловаться – это пожалуйста. Уверена, никто малыша не выпихивал, просто мамочка нагнетает и вызывает сочувствие".

"Не стоит думать, что твоего ребенка должны накормить и обогреть посторонние люди".

"Совать ребенка вперед, надеясь, что над ним сжалятся и простят вашу задолженность, пока вы срочно бегите к терминалу? Правильно сделали, что не приняли. Не должны кормить вашего ребенка за счет других детей".

И лишь некоторые отмечают, что ничто не может оправдать такие действия сотрудников садика в отношении ребенка. "Что бы ни было, так нельзя поступать с ребенком. Негодяи", – возмущена пользовательница с ником Olga K.

На просьбу подсказать, к кому обратиться, пользователи посоветовали женщине обратиться к директору департамента образования и науки городского совета Елене Буйневич и оставить заявку на сайте единых обращений граждан. Или же – перевести ребенка в другой садик.

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Добавим, что садик №263 относится к УВК №263 "Специализированная школа I степени с углубленным изучением английского языка – дошкольное учреждение". В заведении 12 классов начальной школы и 3 группы детского сада.

К слову, в Запорожье маму первоклассницы, которая учится в школе №103, попросили не приводить ребенка в школу 20 и 24 декабря из-за "долгов". Ведь женщина не сдала деньги на подарки в классе, поэтому ее ребенку не достанутся подарки. Детали – читайте по ссылке.