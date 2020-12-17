В Одессе полиция получила анонимное сообщение о заминировании школы. Впоследствии выяснилось, что ее "заминировала" 6-летняя первоклассница, чтобы быстрее закончились уроки, и она пошла домой играть с котиком.

Так она объяснила свой поступок правоохранителям. Зато из школы пришлось эвакуировать около 440 человек, передает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

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Правоохранители объяснили девочке, что ее необдуманный поступок привел к срыву обучения во всей школе и заставил несколько экстренных служб заниматься несуществующей проблемой. А в это время другие люди могли нуждаться в реальной помощи.

Полицейские попросили девочку больше не вызывать в шутку ни полицию, ни спасателей, ни врачей, ведь такие действия караются законом», – рассказали в полиции.

Но пока девочка еще маленькая, за нее придется понести наказание ее родителям по статье 184 (она предусматривает предупреждение за поступок ребенка или штраф в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов граждан).

К слову, недавно в Киеве еще одна девочка решила сорвать уроки – она сообщила в полицию о том, что школа заминирована. На улицу эвакуировали 300 человек – детей, учителей и всех, кто в этот момент находился в помещении, но взрывчатку не нашли. Детали – читайте здесь.