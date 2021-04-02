В Одессе агентства недвижимости предлагают родителям за деньги устроить их ребенка в желаемую школу. Но по такой схеме работают мошенники, и мэрия уже обратилась в полицию.

Директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич советует в таких случаях родителям обращаться в департамент и полицию. По ее словам, агентства недвижимости проводят "регистрацию договоров аренды".

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В частности, в городе уже составили десятки таких “договоров”, и больше всего в школах Суворовского и Киевского районов, потому что там напряженная ситуация с местами.

Сколько мошенники на этом зарабатывают? Как отметила Елена Буйневич, стоимость такой услуги достигает 300 долларов.

Мы будем просить проверить правдивость этой информации. Потому что это просто издевательство над нашими школами. Те же, кому предложили такую услугу, от вас два шага: заявление мне и в полицию. И тогда мы поможем с местом, это будет как бонус за разоблачение мошенников,

– написала директор департамента.

Елена Буйневич посоветовала родителям не тратить средства, а спросить об этой ситуации с руководителей состоятельных общин.

Как детей зачисляют в 1 класс

В первую волну зачисляются в 1 класс дети, имеющие право первоочередного зачисления.

Каких детей зачисляют в 1 класс в первую очередь:

если ребенок проживает на территории обслуживания учебного заведения;

если родные братья и сестры ребенка уже учатся в этом учебном заведении;

если это дети сотрудников этого учреждения образования;

если это дети, которые являются выпускниками дошкольного подразделения этого учебного заведения.

Первоочередное зачисление длится с 31 мая по 1 июня включительно.

Если в школе остаются свободные места, после первой волны, по результатам жеребьевки, зачисляются другие дети, которые не проживают на территории обслуживания этого заведения,

– подчеркивает образовательный омбудсмен.

Для того, чтобы ребенка зачислили в первый класс, родители до 31 мая должны лично подать директору заявление о приеме. Какие документы для этого нужны и все детали – читайте в нашем материале.